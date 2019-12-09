2019-12-09T10:54:51+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Максимовского при пожаре спасли пять человек

Квартира выгорела по всей площади
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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8 декабря в Туле на ул. Максимовского загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:00.

На место происшествия выехали 4 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 15 минут.

Спасено 5 человек. Четверых вывели по лестничному маршу с применением дыхательных аппаратов, 1 человека спустили по автолестнице.

В результате происшествия пострадал человек. Квартира выгорела по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 5 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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