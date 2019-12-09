В Туле на ул. Максимовского при пожаре спасли пять человек
8 декабря в Туле на ул. Максимовского загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:00.
На место происшествия выехали 4 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 15 минут.
Спасено 5 человек. Четверых вывели по лестничному маршу с применением дыхательных аппаратов, 1 человека спустили по автолестнице.
В результате происшествия пострадал человек. Квартира выгорела по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 5 единиц техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU