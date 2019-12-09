Тульские пловцы завоевали восемь медалей на международных соревнованиях в Венгрии
Воспитанники ОКСШОР из Тулы завоевали 8 медалей на международных соревнованиях в Венгрии. Соревнования по подводному спорту (плавание в ластах) для спортсменов до 15 лет проходили в городе Кечкемет с 30 ноября по 1 декабря. В них принимали участие 250 участников из 12 стран.
Туляки стали обладателями медалей различного достоинства в категории 2008г.р и младше.
На дистанции 50м в/ластах:
Кирилл Понкратов - 1 место;
Анастасия Терехова - 2 место.
На дистанциях 200м кл/л и 100м в/ластах:
Кирилл Понкратов - 2 место.
На дистанциях 200м в/ластах и 400м в/ластах:
Анастасия Терехова - 3 место на дистанции - 400м кл/л;
Кирилл Понкратов - 3 место на дистанциях 50м кл/л и 100м в/ластах.
ИСТОЧНИК KP.RU