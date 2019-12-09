Тульские пловцы завоевали восемь медалей на международных соревнованиях в Венгрии

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-09T10:46:54+03:00

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Воспитанники ОКСШОР из Тулы завоевали 8 медалей на международных соревнованиях в Венгрии. Соревнования по подводному спорту (плавание в ластах) для спортсменов до 15 лет проходили в городе Кечкемет с 30 ноября по 1 декабря. В них принимали участие 250 участников из 12 стран.

Туляки стали обладателями медалей различного достоинства в категории 2008г.р и младше.

На дистанции 50м в/ластах:

Кирилл Понкратов - 1 место;

Анастасия Терехова - 2 место.

На дистанциях 200м кл/л и 100м в/ластах:

Кирилл Понкратов - 2 место.

На дистанциях 200м в/ластах и 400м в/ластах:

Анастасия Терехова - 3 место на дистанции - 400м кл/л;

Кирилл Понкратов - 3 место на дистанциях 50м кл/л и 100м в/ластах.

ИСТОЧНИК KP.RU