СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-09T10:35:17+03:00

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Глава региона Алексей Дюмин и помощник Президента РФ Игорь Левитин прогулялись по Тульской набережной. Они также прошлись по ул. Металлистов. А затем заглянули в Музей самоваров. Еще одной точкой маршрута стала торговая лавка, в которой продают главные бренды Тульской области – пряники и белевскую пастилу.

- Я не видел до этого столько тульских пряников! Главное, что это всё для людей. Я поражен просто, - цитируют помощника Президента РФ Игоря Левитина "Вести-Тула".

ИСТОЧНИК KP.RU