Матч «Арсенал»- «Локомотив» в Туле вошел в топ-5 по числу зрителей на стадионе

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-09T10:23:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Матч в Туле вошел в топ-5 по числу зрителей на стадионах в заключительном туре РПЛ в 2019 году. Игра завершилась со счетом 4:0. Матч на стадионе "Арсенал" увидели 10 284 зрителя.

В пятерке по числу зрителей также игры в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Москве и Грозном. Соответствующий рейтинг составил ТурСтат. Во время его составления учитывались итоги 19 тура, прошедшего с 6 по 8 декабря.

Всего матчи 19 туров РПЛ этого сезона, по данным ТурСтат, посетили 2 638 000 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU