Матч «Арсенал»- «Локомотив» в Туле вошел в топ-5 по числу зрителей на стадионе
Игру увидели более 10 тысяч зрителей
Фото: Алексей ФОКИН
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Матч в Туле вошел в топ-5 по числу зрителей на стадионах в заключительном туре РПЛ в 2019 году. Игра завершилась со счетом 4:0. Матч на стадионе "Арсенал" увидели 10 284 зрителя.
В пятерке по числу зрителей также игры в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Москве и Грозном. Соответствующий рейтинг составил ТурСтат. Во время его составления учитывались итоги 19 тура, прошедшего с 6 по 8 декабря.
Всего матчи 19 туров РПЛ этого сезона, по данным ТурСтат, посетили 2 638 000 зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU