2019-12-09T12:02:47+03:00
Происшествия

Туляки собирают подписи против завода «Тулачермет-Сталь»

Излишний шум и выбросы - основные претензии подписавшихся
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Жители поселка Петелино собирают подписи против завода «Тулачермет-Сталь». Они недовольны шумом по ночам и в выходные дни. Еще одна претензия в адрес предприятия - выбросы. По их словам, в воздухе видны густые клубы дыма, также присутствует едкий запах. Жалобу подписали порядка 200 человек. Об этом сообщает «Тула активная».

Отмечается, что руководство предприятия настаивает, что литейно-прокатный комплекс построен с применением наилучших технологий, на проект есть положительные заключения экологов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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