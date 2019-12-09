Туляки собирают подписи против завода «Тулачермет-Сталь»
Излишний шум и выбросы - основные претензии подписавшихся
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Жители поселка Петелино собирают подписи против завода «Тулачермет-Сталь». Они недовольны шумом по ночам и в выходные дни. Еще одна претензия в адрес предприятия - выбросы. По их словам, в воздухе видны густые клубы дыма, также присутствует едкий запах. Жалобу подписали порядка 200 человек. Об этом сообщает «Тула активная».
Отмечается, что руководство предприятия настаивает, что литейно-прокатный комплекс построен с применением наилучших технологий, на проект есть положительные заключения экологов.
ИСТОЧНИК KP.RU