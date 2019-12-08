Житель Тульской области украл мотоцикл «Урал» и три канистры топлива
В Арсеньевском районе Тульской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже.
В одном из поселков у местного жителя украли мотоцикл «Урал» и три канистры бензина. По всей видимости, злоумышленник знал на что идет — так как определил где именно на участке хранится мотоцикл. Для того, чтобы приникнуть внутрь он снял дверь с петель.
Хозяин имущества заявил в полицию о пропаже. Вскоре злоумышленника удалось задержать. Им оказался 22-летний местный житель, проживающий неподалёку от места происшествия. На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU