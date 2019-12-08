2019-12-08T14:41:43+03:00
Происшествия

Житель Тульской области украл мотоцикл «Урал» и три канистры топлива

Злоумышленника задержала полиция
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Арсеньевском районе Тульской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже.

В одном из поселков у местного жителя украли мотоцикл «Урал» и три канистры бензина. По всей видимости, злоумышленник знал на что идет — так как определил где именно на участке хранится мотоцикл. Для того, чтобы приникнуть внутрь он снял дверь с петель.

Хозяин имущества заявил в полицию о пропаже. Вскоре злоумышленника удалось задержать. Им оказался 22-летний местный житель, проживающий неподалёку от места происшествия. На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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