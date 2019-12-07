В Туле состоялся забег Дедов Морозов и Снегурочек
Сказочные герои пробежали три километра
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
7 декабря в Туле состоялся забег Дедов Морозов и Снегурочек. Нарядиться в сказочных героев и окунуться в атмосферу праздника смог любой желающий.
Взрослые пробежали дистанцию в 3 км, для детей была определена дистанция в 300 метров. Мероприятие проходило в Центральном парке им П.П. Белоусова.
Фото: Алексей ФОКИН
Участие в мероприятии приняли как спортсмены, так и просто активные туляки. Перед пробежкой всех Дедов Морозов и Снегурочек угостили новогодними сладостями.
А после пробежки всех ждал концерт на фонтанной площади.
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU