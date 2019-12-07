2019-12-07T12:31:43+03:00
Звезды

В Туле состоялся забег Дедов Морозов и Снегурочек

Сказочные герои пробежали три километра
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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7 декабря в Туле состоялся забег Дедов Морозов и Снегурочек. Нарядиться в сказочных героев и окунуться в атмосферу праздника смог любой желающий.

Взрослые пробежали дистанцию в 3 км, для детей была определена дистанция в 300 метров. Мероприятие проходило в Центральном парке им П.П. Белоусова.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Участие в мероприятии приняли как спортсмены, так и просто активные туляки. Перед пробежкой всех Дедов Морозов и Снегурочек угостили новогодними сладостями.

А после пробежки всех ждал концерт на фонтанной площади.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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