Под Тулой организация не платила за проезд по платным дорогам
«Вспомнить» о задолженности помогли судебные приставы
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В Новомосковске организация задолжала 670 тысяч рублей. Такой долг накопился из-за неуплаты проезда грузовых автомобилей по платным трассам. Руководство фирмы знало о задолженностях, но погашать их не спешило. Тогда в дело пришлось вмещаться судебным приставам.
Судебный пристав-исполнитель разъяснил директору последствия неуплаты долга: арест банковских счетов и имущества организации.
Не желая доводить дело до применения мер принудительного исполнения, руководство должника-организации погасило задолженность в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU