Под Тулой организация не платила за проезд по платным дорогам

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-07T11:10:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новомосковске организация задолжала 670 тысяч рублей. Такой долг накопился из-за неуплаты проезда грузовых автомобилей по платным трассам. Руководство фирмы знало о задолженностях, но погашать их не спешило. Тогда в дело пришлось вмещаться судебным приставам.

Судебный пристав-исполнитель разъяснил директору последствия неуплаты долга: арест банковских счетов и имущества организации.

Не желая доводить дело до применения мер принудительного исполнения, руководство должника-организации погасило задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU