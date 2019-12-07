2019-12-07T11:10:07+03:00
Общество

Под Тулой организация не платила за проезд по платным дорогам

«Вспомнить» о задолженности помогли судебные приставы
Юлия КУЗНЕЦОВА
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В Новомосковске организация задолжала 670 тысяч рублей. Такой долг накопился из-за неуплаты проезда грузовых автомобилей по платным трассам. Руководство фирмы знало о задолженностях, но погашать их не спешило. Тогда в дело пришлось вмещаться судебным приставам.

Судебный пристав-исполнитель разъяснил директору последствия неуплаты долга: арест банковских счетов и имущества организации.

Не желая доводить дело до применения мер принудительного исполнения, руководство должника-организации погасило задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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