7 декабря спокойствие туляков будет на контроле Алексея Мазурова

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-07T10:32:24+03:00

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В субботу, 7 декабря, спокойствие туляков будет на контроле дежурных — сотрудников администрации города. Ответственным в эту субботу будет Алексей Мазуров - заместитель начальника главного управления по жилищно-коммунальному хозяйству главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу. В случае ЧП или других нештатных ситуациях туляки могут обращаться в Единую дежуро-диспетчеркую службу города по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU