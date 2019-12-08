2019-12-06T18:15:55+03:00
Общество

В понедельник десятки тульских улиц окажутся обесточены

Специалисты проведут плановые ремонтные работы
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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В понедельник, 9 декабря, некоторые тульские улицы останутся без света. Отключения затронут как центральную часть города, так и отдаленные районы.

С 9:00 до 16:00 света не будет по адресам:

пр-зд Энергетиков, 8-а, 5, 8; ул. Пузакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Демидовская, 74; ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.); ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.); пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.); ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33;

п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57;

п. Косая Гора: ул. Папанина, 1-а, 1-б, 1-33 (нечётн.), 33-а, 2-38 (чётн.); ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-а, 2-40 (чётн.); ул. Вахрушева, 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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