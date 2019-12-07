Туляк заплатит 1 млн штрафа за дачу взятки сотруднику ДПС
В Донском местного 48-летнего автолюбителя осудили за дачу взятки сотруднику Госавтоинспекции.
В апреле этого года мужчина перевозил на грузовике табачную продукцию без маркировки. Его остановил сотрудник ДПС и пригласил пройти в служебный автомобиль. Уже в машине полицейского мужчина передал ему взятку. Он положил 50 тысяч рублей в перчаточный ящик авто. Но действия пресекли сотрудники полиции, проводившие оперативно-розыскные мероприятия.
С учетом собранных по уголовному делу доказательств, суд признал фигуранта уголовного дела виновным и назначил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Как сообщает прокуратура Тульской области, приговор суда не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU