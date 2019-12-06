Туляк стащил со столика в кафе чужой мобильник

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-06T16:57:51+03:00

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Молодой человек стащил чужой мобильник в кафе. Он нашел телефон, оставленный посетителем, на столике и присвоил себе. Позднее в полиции установили законного владельца телефона и личность вероятного злоумышленника.

21-летний безработный ранее судимый местный житель признался в содеянном. В полиции выясняют все детали и обстоятельства преступления. Правоохранители не исключают вероятной причастности молодого человека к другим кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU