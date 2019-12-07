2019-12-06T16:36:18+03:00
Происшествия

Жителя Тульской области осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде

Теперь мужчина не сядет за руль 2,5 года
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Жителя Белева осудили за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Все произошло в июле этого года, когда осужденный, уже будучи привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, снова сел за руль пьяным. На мотоцикле «Урал» нарушитель решил прокатиться по улицам Белева, но поездка быстро закончилась — его остановили полицейские.

Позже на суде мужчина полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся. Ему назначили наказание в виде штрафа 200 тыс. рублей, с лишением права управлять автомобилем на 2,5 года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туляк заплатит 1 млн штрафа за дачу взятки сотруднику ДПС
Туляков поздравили с 60-летним юбилеем супружеской жизни
Под Тулой организация не платила за проезд по платным дорогам
7 декабря спокойствие туляков будет на контроле Алексея Мазурова
Игорь Черевченко о победе «Арсенала» над «Локомотивом»: «Ребята — молодцы, в первую очередь это их заслуга»
В Туле состоялся забег Дедов Морозов и Снегурочек
Ради пива в утренние часы туляк чуть не набросился на продавцов
Тульский "Арсенал" сыграет с "Локомотивом" в красно-желтой форме
«Ростелеком» и MY.GАMES расширили возможности тарифного плана «Игровой»
Жителей Тульской области, заинтересованных в получении цифровых сертификатов, приглашают в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Туляк стащил со столика в кафе чужой мобильник
Тулячка в составе ОПГ делала закладки с наркотиками и отмывала деньги