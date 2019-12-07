Жителя Тульской области осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 17:55 2019-12-06T16:36:18+03:00

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Жителя Белева осудили за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Все произошло в июле этого года, когда осужденный, уже будучи привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, снова сел за руль пьяным. На мотоцикле «Урал» нарушитель решил прокатиться по улицам Белева, но поездка быстро закончилась — его остановили полицейские.

Позже на суде мужчина полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся. Ему назначили наказание в виде штрафа 200 тыс. рублей, с лишением права управлять автомобилем на 2,5 года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU