Жителя Тульской области осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде
Жителя Белева осудили за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Все произошло в июле этого года, когда осужденный, уже будучи привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, снова сел за руль пьяным. На мотоцикле «Урал» нарушитель решил прокатиться по улицам Белева, но поездка быстро закончилась — его остановили полицейские.
Позже на суде мужчина полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся. Ему назначили наказание в виде штрафа 200 тыс. рублей, с лишением права управлять автомобилем на 2,5 года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU