Тулячка в составе ОПГ делала закладки с наркотиками и отмывала деньги

СЕГОДНЯ 16:26 2019-12-06T16:28:13+03:00

Теперь она отправится под суд

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23-летнюю участницу организованной преступной группы обвиняют сразу по нескольким статьям. Ей вменяют покушение на сбыт наркотических средств и отмывание денег.

Три месяца девушка делала тайники-закладки с наркотиками и психотропными веществами в Зареченском и Пролетарском округах Тулы.

Ей удалось приготовить к сбыту 333,58 грамм запрещенных веществ. Электронную валюту, поступающую на электронный кошелек, участница ОПГ конвертировала в российский рубль. Всего она отмыла более 500 тысяч рублей.

Заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении других участников преступной группы расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU