В Туле разработают долгосрочную стратегию развития города
Она подразумевает ритмичное развитие всех территорий и сбалансированное планирование бюджетных расходов
Фото: Алексей ФОКИН
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У Тулы появится долгосрочная стратегия развития. Она будет предусматривать ритмичное развитие всех территорий города и сбалансированное планирование бюджетных расходов. В 2020 году городская администрация планирует разработать такую стратегию. Об этом говорили на совещании в правительстве региона.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рекомендовал обратить особое внимание на развитие Большой Тулы, где условия жизни по-прежнему отстают от качества жизни в центральных частях города.
ИСТОЧНИК KP.RU