В Туле разработают долгосрочную стратегию развития города

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-06T14:30:04+03:00

Она подразумевает ритмичное развитие всех территорий и сбалансированное планирование бюджетных расходов

Изменить размер текста: A A

У Тулы появится долгосрочная стратегия развития. Она будет предусматривать ритмичное развитие всех территорий города и сбалансированное планирование бюджетных расходов. В 2020 году городская администрация планирует разработать такую стратегию. Об этом говорили на совещании в правительстве региона.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рекомендовал обратить особое внимание на развитие Большой Тулы, где условия жизни по-прежнему отстают от качества жизни в центральных частях города.

ИСТОЧНИК KP.RU