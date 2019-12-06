2019-12-06T12:56:14+03:00
Происшествия

В трех тульских банях нашли нарушения пожарной безопасности

Одно должностное лицо оштрафовали на 6 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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Прокуратура Центрального района проверила три бани. В результате были найдены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

В бане ООО «Трио» по ул. Дзержинского не разделены между собой противопожарными преградами помещения различного класса функционального назначения. Эвакуационный выход и пути эвакуации посчитали узкими.

В банях ООО «Талисман» по ул. Мезенцева и индивидуального предпринимателя по ул. Томпа обнаружили неисправную автоматическую пожарную сигнализацию. Кроме того, были не обеспечены обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты.

Прокуратура внесла в адрес руководителей юридических лиц представления с целью устранения выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения в ООО «Талисман» нарушения устранили, а в помещениях бани ООО «Трио» проходит ремонт.

За нарушение требований пожарной безопасности должностное лицо ООО «Трио» суд оштрафовал на 6 тыс. рублей, должностное лицо ООО «Талисман» и индивидуального предпринимателя объявил предупреждения.

Индивидуальный предприниматель нарушения устранил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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