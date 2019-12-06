В Тульской области при пожаре в жилом доме пострадал человек
6 декабря в поселке Епифань Кимовского района загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре на ул. Тульская поступило на пульт диспетчера службы спасения в 08:38.
На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 3 минуты.
В результате происшествия пострадал человек. Сгорела терраса, выгорела кухня, закоптились стены и потолок по всей площади дома. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU