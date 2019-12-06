В Тульской области при пожаре в жилом доме пострадал человек

СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-06T12:35:47+03:00

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6 декабря в поселке Епифань Кимовского района загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре на ул. Тульская поступило на пульт диспетчера службы спасения в 08:38.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 3 минуты.

В результате происшествия пострадал человек. Сгорела терраса, выгорела кухня, закоптились стены и потолок по всей площади дома. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU