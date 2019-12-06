2019-12-06T12:30:43+03:00
Общество

Тульских школьников учат жини без жестокости

Ребята стали участниками занятий в рамках акции «16 дней без насилия»
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Школьники приняли участие в профилактическом мероприятии «Жизнь без жестокости» в модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева. Его провели в рамках акции «16 дней без насилия» сотрудники отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ребята стали участниками интерактивных занятий с элементами тренинга: «Лавка чудес», «Замкнутый круг», «Незаконное предложение», «Обиды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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