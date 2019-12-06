2019-12-06T12:03:46+03:00
Происшествия

В Туле адвокат и практикующий юрист отправятся в колонию за покушение мошенничество

Они вымогали деньги со своей доверительницы
Мария ВЛАСОВА
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В Туле адвокат и практикующий юрист признаны виновными в покушении на мошенничество. Они вымогали деньги со своей доверительницы.

Сначала предложили женщине, чьи интересы представляли в суде по договору от имени практикующего юриста, перезаключить его от имени адвоката. Доверительница согласилась и отдала им первоначальные экземпляры договора, которые те уничтожили.

Внеся в договор условия о дополнительных денежных обязательствах со стороны доверительницы, получили от женщины подпись на новом договоре, не сообщив о внесенных в него изменениях.

Впоследствии соучастники на основании договора предъявили иск в суд. Они хотели взыскать с доверительницы более 760 тысяч рублей.

Женщина обратилась за защитой своих прав в правоохранительные органы.

Суд назначил им 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также они не смогут 3 года оказывать юридические услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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