2019-12-06T11:42:19+03:00
Происшествия

В Тульской области почти месяц разыскивают пропавшего мужчину

Его местонахождение неизвестно с 10 ноября
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" г.ТулаФото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" г.Тула
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В Тульской области разыскивают Александра Красилова. О местонахождении 25-летнего мужчины ничего неизвестно с 10 ноября.

Приметы Александра Красилова: рост 180 см, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы с сединой.

Одежда: джинсы, черная болоньевая куртка, черные кроссовки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Александра Красилова, волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700−54−52, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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