В Тульской области почти месяц разыскивают пропавшего мужчину
Его местонахождение неизвестно с 10 ноября
Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" г.Тула
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В Тульской области разыскивают Александра Красилова. О местонахождении 25-летнего мужчины ничего неизвестно с 10 ноября.
Приметы Александра Красилова: рост 180 см, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы с сединой.
Одежда: джинсы, черная болоньевая куртка, черные кроссовки.
Всех, кому что-то известно о местонахождении Александра Красилова, волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700−54−52, 112.
ИСТОЧНИК KP.RU