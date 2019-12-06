2019-12-06T11:26:17+03:00
Общество

Пять туляков оштрафовали за выброс мусора в неположенном месте

Рейды проводят во всех территориальных округах города
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Центральном округе на туляков составили 5 протоколов о нарушении Правил благоустройства города. Их поймали за несанкционированным складированием мусора.

Отметим, что рейды проводят во всех территориальных округах города, чтобы пресекать образование свалок.

За сброс или сжигание мусора вне специально отведенных для этого мест нарушителям грозит административный штраф:

гражданам - от 2 500 до 5 000 рублей;

должностным лицам – от 10 000 до 20 000 рублей;

юридическим лицам – от 100 000 до 300 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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