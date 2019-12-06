2019-12-06T11:00:12+03:00
Происшествия

Житель Тульской области забрался в поселковое кафе и стащил алкоголь

Сумма ущерба устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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В Заокском районе мужчина разбил оконное стекло и забрался в поселковое кафе. Под покровом ночи он планировал украсть алкоголь. Злоумышленник хватал все, что попадалось под руку. Часть алкоголя мужчина унес с собой. Еще часть бутылок разбил.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 35-летний безработный местный житель. Он признался в содеянном. В полиции выясняют детали преступления. Сумма ущерба устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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