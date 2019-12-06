2019-12-06T10:50:52+03:00
Общество

В Тульской области археологи нашли металлургическое производство начала нашей эры

Исследования проводили у деревни Страхово, на памятниках у Малой Стрекаловки, городищах Кетри и Супруты
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области нашли места производства металла и его обработки. Они относятся к I-III векам нашей эры.

У деревни Страхово на городище I века нашей эры специалисты нашли наиболее ранние следы производства. Также артефакты обнаружили на памятниках у Малой Стрекаловки, городищах Кетри и Супруты.

Среди них рабочие инструменты и полуфабрикаты металлургического производства – крицы, а также готовые изделия мастеров – оружие и сельскохозяйственные орудия (косы, серпы, лемех, плужный нож).

ИСТОЧНИК KP.RU

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