В тульской «Линии» нашли более 19 тонн сомнительных овощей
Компания не сообщила об их доставке
Фото: Алексей ФОКИН
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18 тонн картофеля и 1,4 тонны моркови доставили в Тульскую область для супермаркета. Продукция является подкарантинной. Но ООО «Корпорация ГРИНН» не уведомила Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям о ее поступлении. Это является нарушением Федерального закона «О карантине растений».
Управление в отношении ООО «Корпорация ГРИНН» составило протокол об административном правонарушении по статье «Непредставление сведений (информации)». Мировой суд вынес компании предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU