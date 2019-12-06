2019-12-06T10:32:53+03:00
Происшествия

В тульской «Линии» нашли более 19 тонн сомнительных овощей

Компания не сообщила об их доставке
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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18 тонн картофеля и 1,4 тонны моркови доставили в Тульскую область для супермаркета. Продукция является подкарантинной. Но ООО «Корпорация ГРИНН» не уведомила Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям о ее поступлении. Это является нарушением Федерального закона «О карантине растений».

Управление в отношении ООО «Корпорация ГРИНН» составило протокол об административном правонарушении по статье «Непредставление сведений (информации)». Мировой суд вынес компании предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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