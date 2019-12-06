2019-12-06T10:12:45+03:00
Общество

В Тульской области сотрудники ГИБДД массово проверят водителей

Пристальное внимание уделят и автобусам, задействованным для перевозки групп детей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В УГИБДД УМВД России по Тульской области сообщили о начале масштабных проверок. Их проведут с 6 по 19 декабря.

В них будут задействовано максимальное количество личного состава наружных служб и подразделений ОВД.

Водителей массово проверят на предмет управления автомобилем в пьяном виде. Кроме того, наряды ДПС будут разъяснять водителям и пешеходам об особенностях движения на улицах и дорогах в темное время суток в зимний период времени. Прежде всего рейды проведут на пешеходных переходах.

Также проверки покажут, как автомобилисты перевозят детей в салонах машин. Пристальное внимание уделят и автобусам, задействованным для организованной перевозки групп детей в места проведения детских культурно-досуговых или экскурсионных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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