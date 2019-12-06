В Туле на ул. Бундурина 15-летняя девочка угодила под колеса иномарки
Подростка с различными травмами госпитализировали
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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5 декабря в 19-15 в Туле на улице Бундурина произошло ДТП. 23-летний молодой человек на автомобиле «Тойота Ленд Крузер» наехал на пешехода. 15-летняя девочка переходила проезжую часть дороги в неположенном месте, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП подростка с различными травмами госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU