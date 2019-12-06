В здании тульского комбината хлебопродуктов произошло задымление: эвакуировали 15 человек
Причина пожара устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Утром 6 декабря произошел пожар в здании АО "Тульский комбинат хлебопродуктов" на ул. Дачной.
По прибытии пожарные обнаружили задымление на 5 этаже комбикормового цеха. Его ликвидировали в 08:25. Никто не пострадал. До прибытия пожарных расчетов эвакуировали 15 человек.
В результате происшествия часть комбикорма была уничтожена. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU