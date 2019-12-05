Тульскую область наградили на Международном форуме волонтёров в Сочи

СЕГОДНЯ 17:46 2019-12-05T17:46:42+03:00

Призом стал сертификат на сумму более 4 млн рублей

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Тульская область одержала победу в конкурсе на лучшую региональную практику поддержки волонтерства «Регион добрых дел» с проектом поисково-спасательной деятельности «Поиск 71». Призом стал сертификат на сумму более 4 млн рублей.

Церемония награждения состоялась в рамках форума Международного форума добровольцев в Сочи. В нем принимают участие более 7,5 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU