Тульскую область наградили на Международном форуме волонтёров в Сочи
Призом стал сертификат на сумму более 4 млн рублей
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Тульская область одержала победу в конкурсе на лучшую региональную практику поддержки волонтерства «Регион добрых дел» с проектом поисково-спасательной деятельности «Поиск 71». Призом стал сертификат на сумму более 4 млн рублей.
Церемония награждения состоялась в рамках форума Международного форума добровольцев в Сочи. В нем принимают участие более 7,5 тыс. человек.
ИСТОЧНИК KP.RU