«Солдатские письма. Читаем вместе»: в Туле прочитают фронтовые письма предков
Фронтовые письма – это уникальные документы и источники информации, в которых можно прочитать историю нашей Победы, узнать личную историю солдата, проследить детали и сюжеты военной повседневности. Это целый пласт бесценных исторических хроник, запечатленных теми, кто жил и воевал во имя Победы.
К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля планируется открыть выставку «Солдатские письма. Читаем вместе». Этот проект уже был презентован 5 декабря в Тульском кремле.
Жители Тульской области могут сообщить о желании прочитать фронтовое письмо своего предка, прислать готовые аудио- и видеоматериалы по электронной почте polk@71region.ru или оставить заявку на участие по телефону 77-49-36. Проект предусматривает и церемонию торжественной передачи писем на постоянное государственное хранение в коллекцию Тульского военно-исторического музея.
К реализации проекта приглашаются жители региона, СМИ и учреждения культуры и образования.
ИСТОЧНИК KP.RU