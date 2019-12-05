«Солдатские письма. Читаем вместе»: в Туле прочитают фронтовые письма предков

СЕГОДНЯ 17:38 2019-12-05T17:38:33+03:00

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Фронтовые письма – это уникальные документы и источники информации, в которых можно прочитать историю нашей Победы, узнать личную историю солдата, проследить детали и сюжеты военной повседневности. Это целый пласт бесценных исторических хроник, запечатленных теми, кто жил и воевал во имя Победы.

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля планируется открыть выставку «Солдатские письма. Читаем вместе». Этот проект уже был презентован 5 декабря в Тульском кремле.

Жители Тульской области могут сообщить о желании прочитать фронтовое письмо своего предка, прислать готовые аудио- и видеоматериалы по электронной почте polk@71region.ru или оставить заявку на участие по телефону 77-49-36. Проект предусматривает и церемонию торжественной передачи писем на постоянное государственное хранение в коллекцию Тульского военно-исторического музея.

К реализации проекта приглашаются жители региона, СМИ и учреждения культуры и образования.

ИСТОЧНИК KP.RU