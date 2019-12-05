В Тульской области появился мобильный технопарк

СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-05T17:30:50+03:00

В этом учебном году он будет работать в 6 муниципалитетах региона

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В Тульской области появился мобильный «Кванториум». С помощью него робототехнику, промышленный дизайн и виртуальную реальность смогут освоить дети из отдаленных населенных пунктов и малых городов.

Мобильную станцию со станками ЧПУ и другим оборудованием перевозит специально оборудованная машина. В этом учебном году мобильный технопарк будет работать в 6 муниципалитетах региона.

Первой точкой, в которой остановилась перевозная мобильная станция, стал Ясногорский район. 5 декабря для школьников 5–6 классов состоялось открытое занятие по направлениям «Геоинформационные технологии» и «Промышленный дизайн».

После Ясногорска мобильный технопарк отправится в Алексин, Ефремов, а также Веневский, Киреевский и Щекинский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU