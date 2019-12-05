В Туле из «Искры» железного динозавра увезли на зимовку

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-05T17:16:22+03:00

На его месте будет стоять новогодняя елка

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Туляки заметили на городском пространстве «Искра» пропажу: исчез железный арт-объект – большой стим-панк-динозавр.

Как выяснилось позже, металлическую рептилию увезли из «Искры» только на зимнее время. На его месте установили новогоднюю елку, которая сейчас более соответствует сезону.

Кроме того, динозавр вернется в «Искру», но, возможно, уже с пополнением, сообщает портал MySlo.

ИСТОЧНИК KP.RU