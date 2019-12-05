Туляков приглашают в путешествие в мир русского авангарда

СЕГОДНЯ 16:54 2019-12-05T16:56:46+03:00

В залах ТМИИ представлено около 40 произведений живописи и графики

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5 декабря в Тульском музее изобразительных искусств открылась выставка «Авангардные направления русского и советского искусства начала ХХ века». Это совместный выставочный проект Тульского и Калужского музеев изобразительных искусств.

В 3 залах ТМИИ представлено около 40 произведений живописи и графики из собраний двух музеев, относящихся к 1900-1930 годам. Среди них работы - С.А.Виноградова, К.А. Коровина, Н.П. Крымова, А.Г. Тышлера и других.

Экспозиция знакомит посетителей с творчеством крупнейших мастеров, начиная с Серебряного века и до новейших течений русского авангарда.

Фото: Алексей ФОКИН

Выставка работает по 15 января. Возрастная категория: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU