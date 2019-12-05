Туляков приглашают в путешествие в мир русского авангарда
5 декабря в Тульском музее изобразительных искусств открылась выставка «Авангардные направления русского и советского искусства начала ХХ века». Это совместный выставочный проект Тульского и Калужского музеев изобразительных искусств.
В 3 залах ТМИИ представлено около 40 произведений живописи и графики из собраний двух музеев, относящихся к 1900-1930 годам. Среди них работы - С.А.Виноградова, К.А. Коровина, Н.П. Крымова, А.Г. Тышлера и других.
Экспозиция знакомит посетителей с творчеством крупнейших мастеров, начиная с Серебряного века и до новейших течений русского авангарда.
Фото: Алексей ФОКИН
Выставка работает по 15 января. Возрастная категория: 6+
ИСТОЧНИК KP.RU