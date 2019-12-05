В Туле полицейские задержали двух мужчин, снимавших колеса с машин

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-05T16:20:35+03:00

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Полицейские задержали двух мужчин. Один из них оказался представителем цыганского этноса. Их подозревают в кражах автомобильных колес и аккумуляторов. Чаще всего подозреваемые выбирали машины российского производства.

По предварительным данным, задержанные в 8 случаях снимали колеса с автомобилей, а 19 раз забирали аккумуляторы. Кражи совершали мужчины вдвоем. Лишь в нескольких случаях, предположительно, к ним присоединялся еще один подельник.

Свою добычу они потом продавали. Только однажды похищенную зимнюю резину и диски решили оставить себе из-за внешней привлекательности и качества.

Для того чтобы запутать полицейских, похитители для совершения краж приезжали на автомобиле без регистрационных знаков.

- Сотрудники уголовного розыска обнаружили и задержали всех подозреваемых в момент попытки совершения ими очередной кражи. Представитель цыганского этноса и его предполагаемые подельники доставлены в подразделения полиции для разбирательства, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU