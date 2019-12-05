В Туле на пересечении ул. Староникитской и Войкова столкнулись «Дэу Нексия» и «КАМАЗ»
Пассажир легковушки с травмами различной степени тяжести была госпитализирована
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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4 декабря в 17.10 в Туле на пересечении улиц Староникитская/Войкова произошло ДТП. 20-летний молодой человек на автомобиле «Дэу Нексия» столкнулся с «КАМАЗом» под управлением 51-летнего мужчины.
По предварительной информации, водитель при выезде на перекресток неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не пропустил машину, двигающуюся по главной.
В результате ДТП пострадал пассажир «Дэу». 21-летняя девушка с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU