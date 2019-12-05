2019-12-05T15:28:38+03:00
Происшествия

В Туле на пересечении ул. Староникитской и Войкова столкнулись «Дэу Нексия» и «КАМАЗ»

Пассажир легковушки с травмами различной степени тяжести была госпитализирована
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

4 декабря в 17.10 в Туле на пересечении улиц Староникитская/Войкова произошло ДТП. 20-летний молодой человек на автомобиле «Дэу Нексия» столкнулся с «КАМАЗом» под управлением 51-летнего мужчины.

По предварительной информации, водитель при выезде на перекресток неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не пропустил машину, двигающуюся по главной.

В результате ДТП пострадал пассажир «Дэу». 21-летняя девушка с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тульскую область наградили на Международном форуме волонтёров в Сочи
«Солдатские письма. Читаем вместе»: в Туле прочитают фронтовые письма предков
В Тульской области появился мобильный технопарк
В Туле из «Искры» железного динозавра увезли на зимовку
Туляков приглашают в путешествие в мир русского авангарда
В Туле полицейские задержали двух мужчин, снимавших колеса с машин
Жительница Тульской области стала жертвой грабителя
Тульская Госавтоинспекция напоминает водителям о правилах безопасности на дороге в зимний период
Гарантирующий поставщик рассказал тульским журналистам об устройстве рынка электроэнергетики
В Туле росгвардейцы и полицейские обеспечат безопасность болельщиков матча «Арсенал» - «Локомотив»
Момент ДТП на пересечении проспекта Ленина и ул. Мира попал на видео
Работы на Щекинском шоссе Тулы планируется завершить до 15 декабря
В Тульской области директор компании утаил более 2,8 млн рублей от налоговой
Житель Тульской области отправится в колонию на девять лет за поножовщину в ночном клубе
Житель Тульской области пойдет под суд за превышение самообороны
В Туле после столкновения два автомобиля разлетелись в разные стороны
В Туле не поделили дорогу две легковушки
К памятнику «Тулякам, ушедшим в бессмертие» возложили цветы
В Туле на ул. Мартеновской сгорела иномарка