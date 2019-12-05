Жительница Тульской области стала жертвой грабителя
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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Жительница Узловой стала жертвой грабителя. На улице к ней подбежал злоумышленник, он выхватил у нее смартфон и скрылся.
Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Правоохранители выяснили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. У 32-летнего ранее судимого мужчины обнаружено и изъято похищенное.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU