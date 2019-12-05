Тульская Госавтоинспекция напоминает водителям о правилах безопасности на дороге в зимний период

СЕГОДНЯ 15:09 2019-12-05T15:09:46+03:00

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В началом зимнего периода Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения правил безопасности. За три дня декабря из общего количества произошедших ДТП половина связана со съездом в кювет или наездом на препятствие. Как правило, основными причинами является небезопасная скорость движения, метеоусловия, а также эксплуатация транспорта на летних шинах. В этих случаях водитель не может обеспечить постоянный контроль за движением, и есть вероятность, что он не справится с управлением.

В соответствии с техническим регламентов, определен зимний период, когда должна быть установлена зимняя резина – декабрь, январь и февраль. При отрицательных температурах окружающей среды летняя резина затвердевает и начинает терять свои свойства, что подвергает опасности всех участников движения.

Кроме того, во избежание аварийности на дорогах, следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверять исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.

Необходимо воздержаться от совершения резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. В связи с сокращением светового дня в обязательном порядке нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана или снегопада снижать скорость до максимально безопасной и двигаться при включенными аварийной сигнализацией. Также, прежде чем отправиться в путь, убедитесь, что вся оптика автомобиля не загрязнена снегом, зимней грязью и льдом. В случаях невозможности использования личного транспорта в связи с техническим состоянием, Госавтоинспекция рекомендует пользоваться альтернативными видами транспорта.

Предельно внимательными водителям надо быть при проезде мостов, железнодорожных переездов, на многоуровневых пересечениях проезжих частей и развязках. Сконцентрироваться также необходимо и вблизи пешеходных переходов, приближаясь к ним обязательно снизить скорость.

Осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Госавтоинспекция напоминает об использовании светоотражающих элементов в темное время суток, которые помогут водителям вовремя заметить пешехода на дороге. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU