В Туле росгвардейцы и полицейские обеспечат безопасность болельщиков матча «Арсенал» - «Локомотив»
Стадион обследуют на наличие запрещенных предметов
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области
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6 декабря росгвардейцы и полицейские обеспечат порядок на матче «Арсенал» - «Локомотив». Игра пройдет на Центральном стадионе.
Перед началом матча стадион обследуют на наличие запрещенных предметов. Этим займутся специалисты инженерно-технических групп Росгвардии с помощью спецсредств и служебных собак.
Тулякам напоминают, что на стадион запрещено проносить колющие и режущие предметы, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия.
ИСТОЧНИК KP.RU