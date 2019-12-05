2019-12-05T14:33:36+03:00
Общество

В Туле росгвардейцы и полицейские обеспечат безопасность болельщиков матча «Арсенал» - «Локомотив»

Стадион обследуют на наличие запрещенных предметов
Мария ВЛАСОВА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области
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6 декабря росгвардейцы и полицейские обеспечат порядок на матче «Арсенал» - «Локомотив». Игра пройдет на Центральном стадионе.

Перед началом матча стадион обследуют на наличие запрещенных предметов. Этим займутся специалисты инженерно-технических групп Росгвардии с помощью спецсредств и служебных собак.

Тулякам напоминают, что на стадион запрещено проносить колющие и режущие предметы, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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