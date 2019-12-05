2019-12-05T13:09:15+03:00
Общество

Работы на Щекинском шоссе Тулы планируется завершить до 15 декабря

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проинспектировал ход ремонта дороги
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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В Туле на Щекинском шоссе продолжаются дорожные работы. Несколько месяцев назад на этом участке в очередной раз образовался провал грунта, движение было закрыто, а людям до сих пор приходится добираться до областного центра в объезд. На этот раз были проведены геологические исследования, которые показали, что провал грунта – карстовый, для его ликвидации необходимы кардинальные меры.

5 декабря губернатор Алексей Дюмин проинспектировал ход ремонта дороги на Щекинском шоссе.

«То, что сегодня эта проблема создает неудобства жителям – результат бесхозяйственности. Вопрос с образованием ямы на этом участке можно было решить давно, а не доводить дело до срочных аварийных работ, перекрывая движение. Нам нужна специальная служба, которая будет обследовать мостовые сооружения, проводить текущие работы по ремонту, работать на упреждение подобных ситуаций», — сказал глава региона.

Сейчас работы завершены более чем на 80%. Залита бетонная плита, на которую установлен ревизиционный колодец, засыпан грунт и уложен новый асфальт. Уже устанавливаются бордюры, откосы и ограждения.

По словам главы администрации Дмитрия Миляева, срок завершения работ 25 декабря, но их планируется выполнить досрочно — до 15 декабря 2019 года движение на Щекинском шоссе будет возобновлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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