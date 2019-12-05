В Тульской области директор компании утаил более 2,8 млн рублей от налоговой

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-05T12:57:51+03:00

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Суд признал виновным директора ООО «Каменский горный карьер» в сокрытии денежных средств. Мужчина утаил более 2,8 млн рублей. За счет этих денег должны были взысканы недоимки по налогам и сборам.

Фигуранту уголовного дела назначен штраф - 210 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU