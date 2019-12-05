Житель Тульской области отправится в колонию на девять лет за поножовщину в ночном клубе

СЕГОДНЯ 12:48 2019-12-05T12:49:18+03:00

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48-летний житель Богородицка признан виновным в покушении на убийство. В июне пьяный житель Богородицка поссорился с посетителем ночного клуба. Конфликт закончился поножовщиной. Обвиняемый ударил холодным оружием незнакомца в живот, шею и поясницу.

Потерпевшему удалось выбежать из здания и попросить о помощи. Его экстренно госпитализировали в хирургическое отделение больницы. Медики своевременно оказали мужчине квалифицированную помощь.

На основании вердикта присяжных заседателей и с учетом позиции государственного обвинителя – представителя прокуратуры Тульской области - суд вынес приговор. Мужчине назначено 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU