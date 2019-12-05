Житель Тульской области пойдет под суд за превышение самообороны

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-05T12:27:58+03:00

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Жителя Новомосковска обвиняют в превышении необходимой обороны. По версии следствия, в конце мая после выпитого алкоголя между ним и его знакомым произошла ссора. Один повалил другого на землю и стал бить.

Пытаясь защититься, мужчина ножом несколько раз ударил обидчика. Он причинил ему тяжкий вред здоровью.

Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU