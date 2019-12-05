К памятнику «Тулякам, ушедшим в бессмертие» возложили цветы
5 декабря - 78 годовщина обороны Тулы
Фото: Правительство Тульской области
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5 декабря к памятнику «Тулякам, ушедшим в бессмертие» возложили цветы ветераны Великой Отечественной войны, суворовцы, кадеты, жители города-героя и глава региона Алексей Дюмин.
В поселке Меделеевский собравшиеся почтили память павших на полях сражений минутой молчания.
Также знаменная группа 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии прошла по площади маршем.
ИСТОЧНИК KP.RU