Тулячка стала победителем конкурса «Учитель здоровья России – 2019»
Состязания проходили в Челябинске
Фото: Администрация Тулы
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Тулячка стала одним из победителей конкурса «Учитель здоровья России – 2019». Инструктор по физической культуре детского сада № 2 Ольга Овчинникова признана лучшей в номинации «За молодость и талант».
X Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России – 2019» проходил в Челябинске. Его провели в 2 этапа, с марта по ноябрь, Участниками конкурса стали учителя, тренеры, преподаватели дополнительного, общего и профессионального образования.
ИСТОЧНИК KP.RU