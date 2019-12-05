Тулячка стала победителем конкурса «Учитель здоровья России – 2019»

СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-05T10:54:15+03:00

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Тулячка стала одним из победителей конкурса «Учитель здоровья России – 2019». Инструктор по физической культуре детского сада № 2 Ольга Овчинникова признана лучшей в номинации «За молодость и талант».

X Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России – 2019» проходил в Челябинске. Его провели в 2 этапа, с марта по ноябрь, Участниками конкурса стали учителя, тренеры, преподаватели дополнительного, общего и профессионального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU