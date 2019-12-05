В Туле водителя-инвалида за неповиновение требованию сотрудника ДПС оштрафовали на 700 рублей

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-05T10:11:30+03:00

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Суд признал виновным водителя в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Ему назначен штраф в размере 700 рублей.

Все дело в случае, произошедшем еще в начале ноября. Тогда сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя автомобиля «Киа» с требованием предъявить документы. Но получили грубый отказ, так как автомобилисту не назвали причину остановки транспортного средства. Мужчина также проигнорировал просьбу выйти из машины.

Инцидент получил огласку, благодаря попавшему в сеть видео. Его сняла супруга автомобилиста, которая находилась в этот момент на пассажирском сидении.

Ситуация закончилась наручниками, и несговорчивому водителю все-таки пришлось поехать в отдел полиции.

4 декабря мужчина явился в суд в сопровождении 10 защитников. Сотрудника ГИБДД пришли поддержать еще большее количество коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU