В Туле суд временно снял автобусы с маршрутов № 3, № 24 и № 28

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-05T09:26:00+03:00

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В Туле суд запретил эксплуатировать 3 автобуса НефАЗ по маршрутам № 3, № 24 и № 28. Ограничение будет действовать 30 суток.

Дело в том, что в процессе эксплуатации пассажирских автобусов были допущены нарушения транспортного законодательства, а именно - осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.

Судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области решение суда об административном приостановлении деятельности исполнил в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU