В Туле судят водителя-инвалида, устроившего конфликт с ДПС
Фото: Архив "КП"
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Центральный районный суд рассматривает административное дело в отношении водителя-инвалида. Мужчину обвиняют в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Инцидент произошел в начале ноября. Тогда после остановки его автомобиля пенсионер отказался показывать документы сотруднику ДПС, пока ему не назовут причину остановки транспортного средства. Завязался конфликт. В конце концов пенсионера доставили в отдел полиции.
4 декабря интересы водителя представляют 10 защитников. Сотрудника ДПС пришли поддержать 14 коллег, сообщает myslo.
ИСТОЧНИК KP.RU