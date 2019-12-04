В Туле судят водителя-инвалида, устроившего конфликт с ДПС

СЕГОДНЯ 17:59 2019-12-04T18:02:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Центральный районный суд рассматривает административное дело в отношении водителя-инвалида. Мужчину обвиняют в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Инцидент произошел в начале ноября. Тогда после остановки его автомобиля пенсионер отказался показывать документы сотруднику ДПС, пока ему не назовут причину остановки транспортного средства. Завязался конфликт. В конце концов пенсионера доставили в отдел полиции.

4 декабря интересы водителя представляют 10 защитников. Сотрудника ДПС пришли поддержать 14 коллег, сообщает myslo.

ИСТОЧНИК KP.RU