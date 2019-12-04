2019-12-04T17:57:56+03:00
Происшествия

В Тульской области пьяный мужчина пытался пройти на территорию детского сада

Задержанным оказался 37-летний житель Донского
Мария ВЛАСОВА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области
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В Новомосковске пьяный мужчина пытался пройти на территорию детского сада. Из учреждения дошкольного образования, находящегося под охранной, поступил сигнал тревоги на пульт централизованной охраны Росгвардии.

На место происшествия оперативно прибыл экипаж группы задержания. К росгвардейцам обратился сторож, который указал на дебошира. А тот начал оскорблять стражей порядка.

Правонарушителя задержали и доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался 37-летний житель Донского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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