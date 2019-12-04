В Тульской области пьяный мужчина пытался пройти на территорию детского сада

СЕГОДНЯ 17:39 2019-12-04T17:57:56+03:00

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В Новомосковске пьяный мужчина пытался пройти на территорию детского сада. Из учреждения дошкольного образования, находящегося под охранной, поступил сигнал тревоги на пульт централизованной охраны Росгвардии.

На место происшествия оперативно прибыл экипаж группы задержания. К росгвардейцам обратился сторож, который указал на дебошира. А тот начал оскорблять стражей порядка.

Правонарушителя задержали и доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался 37-летний житель Донского.

ИСТОЧНИК KP.RU