2019-12-04T17:24:37+03:00
Происшествия

В Туле жители дома на Калужском шоссе закрыли проезд для соседей

По словам жильцов, не могут разъехаться на узкой односторонней дороге
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Фото: оцевидцыФото: оцевидцы
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В Туле жители дома № 3 на Калужском шоссе закрыли проезд для соседних домов по адресам: проспект Ленина 118 и 120.

Автомобилисты отмечают, что в часы пик не могут разъехаться. По словам жильцов, некоторые из них оказываются просто заперты в своем автомобиле.

- Уже вчера и сегодня автомобили не могли разъехаться на узкой односторонней дороге и теперь молитва каждого автолюбителя по утрам: не забуксовать на пригорке дороги проспекта Ленина, 118, - сообщают туляки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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