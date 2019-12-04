В Туле жители дома на Калужском шоссе закрыли проезд для соседей

СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-04T17:24:37+03:00

По словам жильцов, не могут разъехаться на узкой односторонней дороге

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В Туле жители дома № 3 на Калужском шоссе закрыли проезд для соседних домов по адресам: проспект Ленина 118 и 120.

Автомобилисты отмечают, что в часы пик не могут разъехаться. По словам жильцов, некоторые из них оказываются просто заперты в своем автомобиле.

- Уже вчера и сегодня автомобили не могли разъехаться на узкой односторонней дороге и теперь молитва каждого автолюбителя по утрам: не забуксовать на пригорке дороги проспекта Ленина, 118, - сообщают туляки.

ИСТОЧНИК KP.RU