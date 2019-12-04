2019-12-04T17:12:32+03:00
Происшествия

В ДТП с участием маршрутки и автобуса в Туле пострадали двое

Полицейские выясняют детали происшествия
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Игорь КОПЫТОВФото: Игорь КОПЫТОВ
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В ДТП с участием маршрутки и автобуса пострадали двое. Такие данные приводит УМВД России по Тульской области по состоянию на 17.00.

В больницу направили 2 пассажиров автобуса - 91-летнего мужчину и 55-летнюю женщину.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции выясняют детали происшествия.

Напомним, на проспекте Ленина в Туле около 16.10 столкнулись в попутном направлении попутное автобус, двигавшийся по 28 маршруту, и микроавтобус, ехавший по 50 маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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