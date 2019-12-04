2019-12-04T16:05:38+03:00
Дом. Семья

В Туле открылась фотовыставка «Птичья Феерия»

Экспозиция будет работать до 22 декабря
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле открылась фотовыставка Михаила Веревченко «Птичья Феерия». Она работает в выставочном зале Тульского областного экзотариума.

На экспозиции представлены более 40 фотопортретов. Это изображения разных видов птиц, обитающих на территории Центрального федерального округа страны.

Пернатых заснял Михаил во время его пеших прогулок по заповедникам.

Экспозиция будет работать до 22 декабря.

Посещение входит в стоимость билета в Экзотариум.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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