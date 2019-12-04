В Туле открылась фотовыставка «Птичья Феерия»

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-04T16:05:38+03:00

Экспозиция будет работать до 22 декабря

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В Туле открылась фотовыставка Михаила Веревченко «Птичья Феерия». Она работает в выставочном зале Тульского областного экзотариума.

На экспозиции представлены более 40 фотопортретов. Это изображения разных видов птиц, обитающих на территории Центрального федерального округа страны.

Пернатых заснял Михаил во время его пеших прогулок по заповедникам.

Экспозиция будет работать до 22 декабря.

Посещение входит в стоимость билета в Экзотариум.

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU